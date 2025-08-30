Doublage improvisé Le Petit Détournement Place des fontaines Doué-en-Anjou

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12 22:00:00

2026-02-12

Un show de doublage improvisé sur grand écran !

Inspiré par le film culte Le Grand Détournement et présenté par un Maître de Cérémonie, Le Petit Détournement met au défi des improvisateurs de haut vol de réinventer en direct et sans filet une bande son sur des extraits de films variés (grands classiques, pépites méconnues, séries TV cultes ou nanars…). Le Petit Détournement est rythmé par un florilège de séquences et de défis à relever, servis avec une bonne dose d’humour et de créativité… le tout saupoudré de culture ciné. Chaque représentation est bien évidemment unique puisque les séquences vidéo sont concoctées spécialement pour chaque évènement, puis dévoilées en direct sur scène aux artistes et au public.

Jeudi 12 février 2026 de 20h30 à 22h. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

An improvised dubbing show on the big screen!

German :

Eine improvisierte Synchronisationsshow auf der großen Leinwand!

Italiano :

Uno spettacolo di doppiaggio improvvisato sul grande schermo!

Espanol :

¡Un espectáculo de doblaje improvisado en la gran pantalla!

