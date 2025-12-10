Double A Promenade de la Digue Nyons

Double A Promenade de la Digue Nyons samedi 11 avril 2026.

Double A

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-04-11 20:00:00
2026-04-11

Un voyage au cœur du tango nuevo avec le Quatuor Caliente, dans le cadre de Nyons en scène.
Musique tango
Tout public Durée 1h20
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35  info@baronnies-tourisme.com

English :

A journey to the heart of tango nuevo with the Quatuor Caliente, as part of Nyons en scène.
Tango music
All audiences Duration: 1h20

L'événement Double A Nyons a été mis à jour le 2025-12-10