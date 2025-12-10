Double A Promenade de la Digue Nyons
Double A Promenade de la Digue Nyons samedi 11 avril 2026.
Double A
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Un voyage au cœur du tango nuevo avec le Quatuor Caliente, dans le cadre de Nyons en scène.
Musique tango
Tout public Durée 1h20
.
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A journey to the heart of tango nuevo with the Quatuor Caliente, as part of Nyons en scène.
Tango music
All audiences Duration: 1h20
L’événement Double A Nyons a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale