Double A Promenade de la Digue Nyons

Double A

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Un voyage au cœur du tango nuevo avec le Quatuor Caliente, dans le cadre de Nyons en scène.

Musique tango

Tout public Durée 1h20

.

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A journey to the heart of tango nuevo with the Quatuor Caliente, as part of Nyons en scène.

Tango music

All audiences Duration: 1h20

L’événement Double A Nyons a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale