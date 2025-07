Double atelier en lien avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville Le Pavillon Caen

Double atelier en lien avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville Le Pavillon Caen mercredi 16 juillet 2025.

Double atelier en lien avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen Calvados

Début : 2025-07-16 15:00:00

fin : 2025-07-16 17:00:00

2025-07-16 2025-08-22

Double atelier avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Habille ta cabine construis et décore ta propre cabine de plage

Aqua ressemble ta presqu’île ? découpage et collage autour des paysages d’eau

Merc. 16/07 et Ven. 22/08 15h à 17h dès 6 ans

Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 79 29 contact@lepavillon-caen.com

English : Double atelier en lien avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Double workshop with the Alexis de Tocqueville Library

Dress up your cabin: build and decorate your own beach cabin

Aqua ressemble ta presqu?île? cutting and collage around waterscapes

Wed. 16/07 and Fri. 22/08 ? 3pm to 5pm ? ages 6 and up

German : Double atelier en lien avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Doppelter Workshop mit der Bibliothek Alexis de Tocqueville

Dress up your cabin: Baue und dekoriere deine eigene Strandkabine

Aqua sieht deine Halbinsel aus? Scherenschnitt und Collage rund um Wasserlandschaften

Mi. 16/07 und Fr. 22/08 ? 15h bis 17h ? ab 6 Jahren

Italiano :

Doppio laboratorio con la Biblioteca Alexis de Tocqueville

Vesti la tua cabina: costruisci e decora la tua cabina sulla spiaggia

Che aspetto ha l’acqua nella vostra penisola? ritaglio e collage di paesaggi acquatici

Mer. 16/07 e ven. 22/08 ? dalle 15.00 alle 17.00 ? a partire da 6 anni

Espanol :

Doble taller con la Biblioteca Alexis de Tocqueville

Viste tu cabaña: construye y decora tu propia cabaña de playa

¿Cómo es Aqua en tu península? recorte y collage en torno a paisajes acuáticos

Mié. 16/07 y vie. 22/08 ? de 15:00 a 17:00 ? a partir de 6 años

