Double Centenaire Église Saint-Étienne & Temple 1925 2025 Cernay

Double Centenaire Église Saint-Étienne & Temple 1925 2025
Rue de l’Eglise Cernay Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
2025-09-21
Double centenaire reconstruction de l’église Saint-Étienne et du Temple. Cérémonies, festivités et conférence avec Francis Stoffel.
Célébration du double centenaire reconstruction de l’église Saint-Étienne et du Temple protestant. Cérémonies à 10h et 10h45, festivités à 11h30 et conférence à 18h avec Francis Stoffel. .
Rue de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 05
English :
Double centenary: reconstruction of Saint-Étienne church and the Temple. Ceremonies, festivities and lecture by Francis Stoffel.
German :
Doppelte Hundertjahrfeier: Wiederaufbau der Kirche Saint-Etienne und des Tempels. Zeremonien, Feierlichkeiten und Konferenz mit Francis Stoffel.
Italiano :
Doppio centenario: ricostruzione della chiesa di Saint-Étienne e del Tempio. Cerimonie, festeggiamenti e conferenza di Francis Stoffel.
Espanol :
Doble centenario: reconstrucción de la iglesia de Saint-Étienne y del Templo. Ceremonias, fiestas y conferencia de Francis Stoffel.
