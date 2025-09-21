Double Centenaire Église Saint-Étienne & Temple 1925 2025 Cernay

Double Centenaire Église Saint-Étienne & Temple 1925 2025 Cernay dimanche 21 septembre 2025.

Double Centenaire Église Saint-Étienne & Temple 1925 2025

Rue de l’Eglise Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Double centenaire reconstruction de l’église Saint-Étienne et du Temple. Cérémonies, festivités et conférence avec Francis Stoffel.

Célébration du double centenaire reconstruction de l’église Saint-Étienne et du Temple protestant. Cérémonies à 10h et 10h45, festivités à 11h30 et conférence à 18h avec Francis Stoffel. .

Rue de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 05

English :

Double centenary: reconstruction of Saint-Étienne church and the Temple. Ceremonies, festivities and lecture by Francis Stoffel.

German :

Doppelte Hundertjahrfeier: Wiederaufbau der Kirche Saint-Etienne und des Tempels. Zeremonien, Feierlichkeiten und Konferenz mit Francis Stoffel.

Italiano :

Doppio centenario: ricostruzione della chiesa di Saint-Étienne e del Tempio. Cerimonie, festeggiamenti e conferenza di Francis Stoffel.

Espanol :

Doble centenario: reconstrucción de la iglesia de Saint-Étienne y del Templo. Ceremonias, fiestas y conferencia de Francis Stoffel.

L’événement Double Centenaire Église Saint-Étienne & Temple 1925 2025 Cernay a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay