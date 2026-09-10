Double, Double Toil and Trouble, Prieuré de Vivoin, Vivoin

Informations pratiques

Double, Double Toil and Trouble Dimanche 20 septembre, 11h30 Prieuré de Vivoin Sarthe

Tarif plein : 15€ ; Tarif réduit : 12 (moins de 26 ans, demandeur.euse d’emploi, bénéficiaire du RSA) ; Tarif groupe : 9€ par personne ; GRATUIT : moins de 15 ans. Le concert se déroulera dans les jardins du Prieuré.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

La musique et la magie ont de tout temps été étroitement liées. À travers un répertoire éclectique, le consort de flûtes anglais Palisander explore la relation historique entre la musique et l’univers de la magie, en montrant ses liens avec la religion et l’occultisme. Des joyaux authentiques de la Renaissance signés Casulana, Rore, Rognoni, Holborne et Sweelinck côtoient des classiques baroques bien connus tels que la Toccata et fugue en ré mineur de Bach et le Trille du diable de Tartini, arrangés pour le consort. Les quatre musiciennes proposent ainsi un répertoire couvrant 900 ans d’histoire, inspiré par le mystique et le magique. Invité à un concert promenade dans le parc du Prieuré, le public pourra apprécier le style théâtral caractéristique de cette formation originale dont les flûtes à bec mesurent de 15 cm à plus de deux mètres de haut !

Prieuré de Vivoin 1 place des Tilleuls 72170 Vivoin Vivoin 72170 Sarthe Pays de la Loire 0033607848529 https://www.prieure-vivoin.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.festival-vivoin.fr/billetterie-gratuite-jeunes.html »}] Le prieuré bénédictin de Vivoin fut vraisemblablement fondé au XIe siècle (1060) par Raoul Ier vicomte de Beaumont qui fit don de l’église Saint Hippolyte de Vivoin et d’un château attenant (aujourd’hui entièrement disparu) à l’abbaye bénédictine de Marmoutier près de Tours. La date exacte de la fondation du prieuré ne peut être soutenue avec précision, la charte de fondation originale ayant disparu. Les recherches historiques ont permis de définir que le prieuré fut du XIIIe au XVIe siècle un établissement important. À la Révolution, il était avec le prieuré de Château du Loir le plus vaste des sept prieurés dépendant de Marmoutier qui existaient dans le Haut Maine. Lorsqu’il est vendu comme bien national en 1791, il ne demeure plus que quelques moines dans le prieuré. C’est à la même époque que certains des bâtiments seront rasés, tandis que le reste des bâtiments servira à des usages agricoles jusqu’au milieu du XXe siècle. Dans un état de dégradation avancé au début des années 1960, à l’initiative du maire, de l’instituteur et de la population locale, il est racheté par la municipalité qui amorce sa restauration en 1965 avec le soutien de l’émission Chefs d’œuvre en péril. Plusieurs campagnes menées par des bénévoles ont permis de le reconstruire. Cédé au département de la Sarthe en 1974, le prieuré bénéficie de travaux de reconstitution et représente aujourd’hui un joyau de l’architecture religieuse du Haut Maine. Le Prieuré de Vivoin est aujourd’hui »hui un centre artistique et culturel dédié à la musique et aux arts plastiques. Parking gratuit avec accès par les jardins.

La musique et la magie ont de tout temps été étroitement liées. À travers un répertoire éclectique, le consort de flûtes anglais Palisander explore la relation historique entre la musique et de la en…

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