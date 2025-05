Double Dune en concert – Moutiers-au-Perche, 13 juin 2025 18:00, Moutiers-au-Perche.

Orne

Double Dune en concert Maison Rurale Moutiers-au-Perche Orne

Début : 2025-06-13 18:00:00

fin : 2025-06-13

2025-06-13

Double Dune donne un concert à la Maison Rurale. Au programme jazz et rock.

Pratique organisé par l’association Orgue et Patrimoine Monastérien.

Maison Rurale

Moutiers-au-Perche 61110 Orne Normandie

English : Double Dune en concert

Double Dune gives a concert at the Maison Rurale. On the program: jazz and rock.

Practical: organized by the Orgue et Patrimoine Monastérien association.

German :

Double Dune gibt ein Konzert im Maison Rurale. Auf dem Programm stehen Jazz und Rock.

Praktische Informationen: organisiert von der Association Orgue et Patrimoine Monastérien.

Italiano :

I Double Dune tengono un concerto alla Maison Rurale. Il programma comprende jazz e rock.

Pratica: organizzata dall’associazione Orgue et Patrimoine Monastérien.

Espanol :

Double Dune ofrece un concierto en la Maison Rurale. El programa incluye jazz y rock.

Práctico: organizado por la asociación Orgue et Patrimoine Monastérien.

