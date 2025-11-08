Double exposition à la Bibliothèque de Saint-Rémy-de-Provence Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence

Du 08/11 au 20/12/2025 le mercredi et samedi de 9h à 18h. Le mardi et vendredi de 14h à 18h. Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Découvrez la double exposition à la bibliothèque Joseph Roumanille de Saint-Rémy-de-Provence du 8 novembre au 20 décembre.

Qu’est ce que l’Artothèque ?

Et bien c’est une collection exposée de manière permanente entre les murs de la bibliothèque. L’Artotèque ce sont des œuvres d’art des tableaux, des photographies, entre autres et à emprunter pour accrocher chez vous.



Pour emprunter un tableau, il vous suffit de vous inscrire par mail auprès de la bibliothèque.

Vernissage le 8 novembre dès 11h30 .

Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 21 bibliotheque@ville-srdp.fr

English :

Discover the double exhibition at the Joseph Roumanille Library in Saint-Rémy-de-Provence from 8 November to 20 December.

German :

Entdecken Sie die Doppelausstellung in der Bibliothek Joseph Roumanille in Saint-Rémy-de-Provence vom 8. November bis zum 20. Dezember.

Italiano :

Scoprite la doppia mostra alla biblioteca Joseph Roumanille di Saint-Rémy-de-Provence dall’8 novembre al 20 dicembre.

Espanol :

Descubra la doble exposición en la biblioteca Joseph Roumanille de Saint-Rémy-de-Provence del 8 de noviembre al 20 de diciembre.

