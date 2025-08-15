Double exposition à Laon « Le Père Jacques Marquette, explorateur du Mississippi » et « Mathieu Persan » Laon

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne

Gratuit

Début : 2025-08-15 10:00:00

fin : 2025-08-17

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20

Un célèbre Laonnois du XVIIe siècle mis à l’honneur dans le cloître !

Né à Laon au XVIIe siècle, le Père Jacques Marquette fut bien plus qu’un missionnaire il fut l’un des premiers Européens à explorer le Mississippi.

Cette exposition graphique et pédagogique retrace l’itinéraire fascinant du jésuite laonnois.

Entre aventure humaine, découverte du Nouveau Monde et rencontre avec les peuples autochtones, elle met en lumière les multiples facettes de son voyage.

Le parcours visuel et narratif plonge le visiteur au cœur de son épopée. Il révèle l’importance de son rôle dans l’histoire des grandes explorations.

Installée dans le cadre majestueux du cloître de la cathédrale, elle invite petits et grands à redécouvrir une figure historique locale… aujourd’hui célébrée bien au-delà des frontières françaises.

Et profitez-en pour retrouver les affiches sur Laon spécialement créées par l’illustrateur Mathieu Persan dans le cadre du dernier Festival international d’art urbain…

RV dans le cloître de la cathédrale (accès par l’Office de Tourisme) chaque jour de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h ! 0 .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

English :

A famous 17th-century Laonnois honored in the cloister!

German :

Ein berühmter Laoner aus dem 17. Jahrhundert wird im Kreuzgang geehrt!

Italiano :

Un famoso Laonnois del XVII secolo onorato nel chiostro!

Espanol :

Un famoso Laonnois del siglo XVII homenajeado en el claustro

