Double exposition L’imaginaire et Rendez-vous en Terre Inconnnue Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne

Double exposition L’imaginaire et Rendez-vous en Terre Inconnnue Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne vendredi 10 octobre 2025.

Double exposition L’imaginaire et Rendez-vous en Terre Inconnnue

Centre multiculturel 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-10

Venez découvrir la double exposition organisée par la municipalité. Les artistes Jean-Pierre Malterre et Françoise Marle vous présenteront leurs œuvres, le premier sur le thème l’Imaginaire et la seconde pour Rendez-vous en Terre Inconnue.

Venez découvrir la double exposition organisée par la municipalité. Les artistes Jean-Pierre Malterre et Françoise Marle vous présenteront leurs œuvres, le premier sur le thème l’Imaginaire et la seconde pour Rendez-vous en Terre Inconnue. .

Centre multiculturel 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 20 60

English : Double exposition L’imaginaire et Rendez-vous en Terre Inconnnue

Come and discover the Van Gogh et moi exhibition and the works of artist Yvette Bourbon. Her idea is to bring Vincent Van Gogh’s works to the attention of children in leisure centers, schools and other curious art lovers. Of course, these are copies.

German : Double exposition L’imaginaire et Rendez-vous en Terre Inconnnue

Entdecken Sie die von der Gemeinde organisierte Doppelausstellung. Die Künstler Jean-Pierre Malterre und Françoise Marle präsentieren Ihnen ihre Werke, der erste zum Thema Imagination und die zweite zum Thema Rendez-vous en Terre Inconnue.

Italiano :

Venite a scoprire la doppia mostra organizzata dal Comune. Gli artisti Jean-Pierre Malterre e Françoise Marle esporranno le loro opere, il primo sul tema dell’Immaginazione e la seconda per Rendez-vous en Terre Inconnue.

Espanol : Double exposition L’imaginaire et Rendez-vous en Terre Inconnnue

Venga a descubrir la exposición Van Gogh et moi y las obras de la artista Yvette Bourbon. Su idea es presentar o reintroducir las obras de Vincent Van Gogh a su manera a los niños de los centros de ocio y las escuelas, y a todos los curiosos amantes del arte. Por supuesto, se trata de copias.

L’événement Double exposition L’imaginaire et Rendez-vous en Terre Inconnnue Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-10-01 par OT du Pays de Lauzun