Double loto de Fanatic-Cheer 19 (Espace Jean-Paul Escande) Brive-la-Gaillarde
Double loto de Fanatic-Cheer 19 (Espace Jean-Paul Escande)
Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-01-31 14:00:00
2026-01-31
Nombreux lots.
Ouverture portes à 12h30 et à 18h30.
Restauration et buvette sur place.
Infos et réservations: https://www.fanaticcheer19.fr/loto .
Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
