Double loto de la Saint-Sylvestre Sillé-le-Guillaume

Double loto de la Saint-Sylvestre

Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif :

Début : 2025-12-31
2025-12-31

après-midi Ouverture des portes 12h Début des jeux 13h30
soir Ouverture des portes 19h Début des jeux vers 21h
Centre culturel Maurice Termeau
Animé par Anthony   .

Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 7 60 87 18 94 

English :

New Year’s Eve double lotto

German :

Doppeltes Silvesterlotto

Italiano :

Doppio lotto di Capodanno

Espanol :

Lotería doble de Nochevieja

L’événement Double loto de la Saint-Sylvestre Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Sillé-Le-Guillaume