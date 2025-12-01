Double loto de la Saint-Sylvestre Sillé-le-Guillaume
Double loto de la Saint-Sylvestre Sillé-le-Guillaume mercredi 31 décembre 2025.
Double loto de la Saint-Sylvestre
Sillé-le-Guillaume Sarthe
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
après-midi Ouverture des portes 12h Début des jeux 13h30
soir Ouverture des portes 19h Début des jeux vers 21h
Centre culturel Maurice Termeau
Animé par Anthony .
Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 7 60 87 18 94
English :
New Year’s Eve double lotto
German :
Doppeltes Silvesterlotto
Italiano :
Doppio lotto di Capodanno
Espanol :
Lotería doble de Nochevieja
