Double loto de l’APE Jules Ferry Malemort

Double loto de l’APE Jules Ferry

Salle Jean Ferrat Malemort Corrèze

Quoi de mieux qu’un loto ? Un Double Loto !

Venez tenter votre chance lors de cette double session et repartez peut-être avec l’un des nombreux lots mis en jeu. Une ambiance chaleureuse et festive vous attend tout au long de la journée.

Restauration et buvette sur place pour prolonger le plaisir et passer un agréable moment.

A 14h et 20h, salle Jean Ferrat.

Tarif 3€ le carton, 10€ les 4 cartons, 1€ la partie enfant. .

Salle Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 78 74 35

English : Double loto de l’APE Jules Ferry

