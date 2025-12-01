Double loto de Noël Sillé-le-Guillaume
Double loto de Noël Sillé-le-Guillaume samedi 20 décembre 2025.
Sillé-le-Guillaume Sarthe
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
ouverture des portes 11h30 début des jeux 13h30
ouverture des portes 18h30 début des jeux 20h
Centre Culturel Maurice Termeau
Animé par Anthony
Organisé par l’association Unis main dans la main .
Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 7 60 87 18 94
English :
Double Christmas bingo
German :
Doppelte Weihnachtslotterie
Italiano :
Doppia lotteria di Natale
Espanol :
Doble lotería de Navidad
