Double loto de Noël Sillé-le-Guillaume

Sillé-le-Guillaume Sarthe

Début : 2025-12-20

2025-12-20

ouverture des portes 11h30 début des jeux 13h30

ouverture des portes 18h30 début des jeux 20h

Centre Culturel Maurice Termeau

Animé par Anthony

Organisé par l’association Unis main dans la main .

Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 7 60 87 18 94

L’événement Double loto de Noël Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Sillé-Le-Guillaume