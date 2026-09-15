Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Double loto

Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14 22:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Animé par Romu et l’association des sourires pour le Cambodge.

Buvette et restauration sur place.

1er loto à 14h, 2ème loto à 20h. .

Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 81 10 29

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English : Double loto

L’événement Double loto Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)