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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Double loto Luxeuil-les-Bains

samedi 14 novembre 2026 · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Rue du Sergent Pierre Bonnot
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
20 20 30 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Double loto

Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14 22:00:00

Date(s) :
2026-11-14

Animé par Romu et l’association des sourires pour le Cambodge.
Buvette et restauration sur place.
1er loto à 14h, 2ème loto à 20h.   .

Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 81 10 29 

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English : Double loto

L’événement Double loto Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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