Double loto Luxeuil-les-Bains
samedi 14 novembre 2026 · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Double loto
Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14 22:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Animé par Romu et l’association des sourires pour le Cambodge.
Buvette et restauration sur place.
1er loto à 14h, 2ème loto à 20h. .
Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 81 10 29
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English : Double loto
L’événement Double loto Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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