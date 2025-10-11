DOUBLE PLATEAU : – CENTRE CULTUREL LE FORUM Nivillac

DOUBLE PLATEAU : Début : 2025-10-11 à 20:00. Tarif : – euros.

Meïkhâneh : Les compositions de Meïkhâneh sont nourries d’imaginaire, d’improvisations et de musiques traditionnelles d’Europe, de Mongolie et d’Iran. Les voix, lumineuses et envoûtantes, portent la puissance des chants d’Europe de l’Est, les mélodies aériennes des grands espaces, et la profondeur des chants diphoniques mongols. Meïkhâneh nous emmène au cœur d’une musique sans frontières qui caresse l’âme. Siian quintet : Une musique du monde d’aujourd’hui, libre et résolument fraternelle, où les instruments sont passeurs de poésie entre des mondes qui nous sont constamment présentés comme étrangers les uns aux autres. Ici comme sur la route, les langages se télescopent, les poésies classiques et contemporaines ouvrent un espace commun, habité par l’appel du grand large, l’espoir, la mémoire des peuples en exil, le souffle des rêveurs.

CENTRE CULTUREL LE FORUM PLACE DU BGR ÉRIC MAROT 56130 Nivillac 56