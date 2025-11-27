Double Plouf et Patatras – 80 artistes s’amusent avec Corentin Médiathèque Françoise Sagan Paris
Double Plouf et Patatras – 80 artistes s’amusent avec Corentin Médiathèque Françoise Sagan Paris jeudi 27 novembre 2025.
Double Plouf : le
titre de cette exposition, qui commence comme une ritournelle enfantine, la
place sous le signe des influences croisées : celles de ses aînés que «
l’illustr’auteur» Philippe Corentin revendique et dont il parsème ses albums,
et en regard, celles qu’il a forgées et dont ses contemporains revendiquent
désormais l’héritage.
Le parcours s’articule
autour de ce double hommage : d’une part, la présentation des albums de
Corentin aux côtés des livres anciens, issus des collections du Fonds
patrimonial Heure Joyeuse, auxquels il a emprunté ; d’autre part, au mur, les
images réalisées par 70 illustrateurs et personnalités du monde du livre, qui
tous expliquent combien il a nourri leur vocabulaire plastique. Humour, théâtre, clowneries, couples amicaux, gourmandise
ou dévoration, contes, fables et références artistiques sont les items choisis
par Yvanne Chenouf pour explorer l’œuvre de Corentin, dont les personnages en
volume sculptés par Alex Rochereau émaillent le parcours.
Chez Corentin, on joue à
dessiner, à faire des farces, des grimaces, la
bagarre, la course, on joue à l’avion, à la
balle, à faire semblant, à s’attraper, à se faire peur, se cacher ou se
manger. C’est pourquoi un espace immersif mêlant jeux et lecture a été
conçu par et avec Binh Chaumont, qui a décliné l’univers de Corentin en jeux
bien connus, ou inédits et inventés pour l’occasion. De quoi créer ses propres
histoires, et jouer avec les images.
Exposition proposée par le Fonds Patrimonial Jeunesse Heure Joyeuse.
Commissaires : Hélène Valotteau, responsable du Fonds Patrimonial Jeunesse Heure Joyeuse et Binh Chaumont, bibliothécaire jeunesse / Commissaire scientifique : Yvanne Chenouf
Exposition en hommage à l’illustrateur Philippe Corentin à la médiathèque Françoise Sagan.
Du jeudi 27 novembre 2025 au dimanche 22 mars 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-27T01:00:00+01:00
fin : 2026-03-23T00:59:59+01:00
Date(s) :
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo