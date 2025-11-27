Double Plouf et Patatras – 80 artistes s’amusent avec Corentin Médiathèque Françoise Sagan Paris

Double Plouf et Patatras – 80 artistes s’amusent avec Corentin Médiathèque Françoise Sagan Paris jeudi 27 novembre 2025.

Double Plouf : le

titre de cette exposition, qui commence comme une ritournelle enfantine, la

place sous le signe des influences croisées : celles de ses aînés que «

l’illustr’auteur» Philippe Corentin revendique et dont il parsème ses albums,

et en regard, celles qu’il a forgées et dont ses contemporains revendiquent

désormais l’héritage.

Le parcours s’articule

autour de ce double hommage : d’une part, la présentation des albums de

Corentin aux côtés des livres anciens, issus des collections du Fonds

patrimonial Heure Joyeuse, auxquels il a emprunté ; d’autre part, au mur, les

images réalisées par 70 illustrateurs et personnalités du monde du livre, qui

tous expliquent combien il a nourri leur vocabulaire plastique. Humour, théâtre, clowneries, couples amicaux, gourmandise

ou dévoration, contes, fables et références artistiques sont les items choisis

par Yvanne Chenouf pour explorer l’œuvre de Corentin, dont les personnages en

volume sculptés par Alex Rochereau émaillent le parcours.

Chez Corentin, on joue à

dessiner, à faire des farces, des grimaces, la

bagarre, la course, on joue à l’avion, à la

balle, à faire semblant, à s’attraper, à se faire peur, se cacher ou se

manger. C’est pourquoi un espace immersif mêlant jeux et lecture a été

conçu par et avec Binh Chaumont, qui a décliné l’univers de Corentin en jeux

bien connus, ou inédits et inventés pour l’occasion. De quoi créer ses propres

histoires, et jouer avec les images.

Exposition proposée par le Fonds Patrimonial Jeunesse Heure Joyeuse.

Commissaires : Hélène Valotteau, responsable du Fonds Patrimonial Jeunesse Heure Joyeuse et Binh Chaumont, bibliothécaire jeunesse / Commissaire scientifique : Yvanne Chenouf

Exposition en hommage à l’illustrateur Philippe Corentin à la médiathèque Françoise Sagan.

Du jeudi 27 novembre 2025 au dimanche 22 mars 2026 :

gratuit Tout public.

Date(s) :

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

