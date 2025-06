Double programme Les zombies de Yeon Sang-ho – place Ambroise Courtois Lyon 8e Arrondissement 20 juin 2025 19:00

Rhône

place Ambroise Courtois 25 rue du 1er Film Lyon 8e Arrondissement Rhône

Début : Vendredi 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-20 23:00:00

2025-06-20

19h Seoul Station de Yeon Sang-ho (2016, 1h32)

21h15 Dernier train pour Busan de Yeon Sang-ho (2016, 1h58, Int. -12ans)

place Ambroise Courtois 25 rue du 1er Film

Lyon 8e Arrondissement 69008 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 78 18 95 contact@institut-lumiere.org

English :

7pm Seoul Station by Yeon Sang-ho (2016, 1h32)

9:15pm Last Train to Busan by Yeon Sang-ho (2016, 1h58, Int. -12y)

German :

19h Seoul Station von Yeon Sang-ho (2016, 1h32)

21.15 Uhr Letzter Zug nach Busan von Yeon Sang-ho (2016, 1h58, Int. -12J.)

Italiano :

19.00 Seoul Station di Yeon Sang-ho (2016, 1h32)

21.15 Last Train to Busan di Yeon Sang-ho (2016, 1h58, Int. -12 anni)

Espanol :

19.00 Estación de Seúl de Yeon Sang-ho (2016, 1h32)

21.15 h Último tren a Busan de Yeon Sang-ho (2016, 1h58, Int. -12 años)

