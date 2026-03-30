Double programme Made in Asia Cinéma L’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Double programme Made in Asia

Cinéma L’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Soirée dans le cadre du festival Made in Asia en partenariat avec Cinephilae.

18h Projection du documentaire Au-delà de Katmandou d’Alexander Murphy.

20h30 Mon grand frère et moi, par le réalisateur de La famille Assada Ryôta Nakano.

Soirée dans le cadre du festival Made in Asia en partenariat avec Cinephilae.

18h Projection du documentaire Au-delà de Katmandou d’Alexander Murphy.

20h30 Mon grand frère et moi, par le réalisateur de La famille Assada Ryôta Nakano. .

Cinéma L’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr

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English : Double programme Made in Asia

Evening event as part of the Made in Asia festival in partnership with Cinephilae.

6pm: Screening of the documentary Beyond Kathmandu by Alexander Murphy.

8:30pm: Mon grand frère et moi, by the director of La famille Assada Ryôta Nakano.

L’événement Double programme Made in Asia Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Villeneuve Vallée du Lot