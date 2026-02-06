DOUBLE SOIRÉE FESTIVE ET ROMANTIQUE À LA CASA DI GIORGIO

10 Rue de la Loge Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-13

Double soirée festive et romantique à la Casa di Giorgio

Double soirée festive et romantique à la Casa di Giorgio

À Montpellier, le restaurant italien Casa di Giorgio propose un week-end original placé sous le signe de la rencontre et de la dolce vita.

Vendredi 13 janvier, place au hasard avec une soirée spéciale célibataires.

Dans une ambiance conviviale, les participants se retrouvent autour d’un buffet italien à volonté (30€), de jeux pour briser la glace et d’un bar à spritz. L’occasion idéale de partager un bon moment et de faire de nouvelles rencontres autour de la gastronomie italienne.

Samedi 14 janvier, le restaurant change d’atmosphère pour célébrer la Saint-Valentin.

Au programme un dîner italien (Menu unique 39€) dans un cadre chaleureux et romantique, parfait pour les couples… ou pour celles et ceux qui se seraient rencontrés la veille.

Deux soirées, deux ambiances, une même promesse savourer l’Italie à Montpellier dans un esprit de partage et de plaisir. .

10 Rue de la Loge Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive and romantic double party at Casa di Giorgio

L’événement DOUBLE SOIRÉE FESTIVE ET ROMANTIQUE À LA CASA DI GIORGIO Montpellier a été mis à jour le 2026-02-03 par 34 OT MONTPELLIER