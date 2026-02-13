Double soirée Lady Yakuza, Le Sémaphore, Nîmes
Double soirée Lady Yakuza, Le Sémaphore, Nîmes dimanche 1 mars 2026.
Double soirée Lady Yakuza Dimanche 1 mars, 18h30 Le Sémaphore Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-01T18:30:00+01:00 – 2026-03-01T21:30:00+01:00
Fin : 2026-03-01T18:30:00+01:00 – 2026-03-01T21:30:00+01:00
séance présentée par Solène Hamon
Le Sémaphore 25, rue Porte-de-France, Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie
Séance unique Le Sémaphore Double soirée Lady Yakuza