Double soirée Lady Yakuza, Le Sémaphore, Nîmes

Double soirée Lady Yakuza Dimanche 1 mars, 18h30 Le Sémaphore Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-01T18:30:00+01:00 – 2026-03-01T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-01T18:30:00+01:00 – 2026-03-01T21:30:00+01:00

séance présentée par Solène Hamon

Le Sémaphore 25, rue Porte-de-France, Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie

Séance unique Le Sémaphore Double soirée Lady Yakuza