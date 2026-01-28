DOUBLE TRACK COMMINGES Ponlat-Taillebourg
DOUBLE TRACK COMMINGES Ponlat-Taillebourg dimanche 10 mai 2026.
DOUBLE TRACK COMMINGES
Chemin de la Chapelle Ponlat-Taillebourg Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Une journée sportive avec des épreuves pour tous les sportifs!
Nouveau format , que tu sois coureur, marcheur ou cycliste, viens relever le challenge et partager un moment sportif et convivial en pleine nature. Inscription via chronostart, Buvette et restauration sur place .
Chemin de la Chapelle Ponlat-Taillebourg 31210 Haute-Garonne Occitanie jeremie.dotto@tourcrit.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A sporting day with events for all levels!
L’événement DOUBLE TRACK COMMINGES Ponlat-Taillebourg a été mis à jour le 2026-01-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE