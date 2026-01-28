DOUBLE TRACK COMMINGES

Chemin de la Chapelle Ponlat-Taillebourg Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Une journée sportive avec des épreuves pour tous les sportifs!

Nouveau format , que tu sois coureur, marcheur ou cycliste, viens relever le challenge et partager un moment sportif et convivial en pleine nature. Inscription via chronostart, Buvette et restauration sur place .

Chemin de la Chapelle Ponlat-Taillebourg 31210 Haute-Garonne Occitanie jeremie.dotto@tourcrit.com

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English :

A sporting day with events for all levels!

L’événement DOUBLE TRACK COMMINGES Ponlat-Taillebourg a été mis à jour le 2026-01-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE