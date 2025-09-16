Double vernissage chez DIEresidenz Chénos Die

Chénos 1150 chemin du pont des chaînes Die Drôme

Début : 2025-09-16 18:00:00

fin : 2025-09-16 21:00:00

2025-09-16

Venez découvrir le fruit d’un mois de résidences croisées entre Die et Berlin ! Petra Spielhagen présente ses photographies de la nature manipulée par l’homme, Nina Maller partage des montages de photographies d’archives et des moulages réalisés à Berlin.

Chénos 1150 chemin du pont des chaînes Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 77 68 76 cny_becker@yahoo.de

English :

Come and discover the fruit of a month of cross-residencies between Die and Berlin! Petra Spielhagen presents her photographs of nature manipulated by man, while Nina Maller shares montages of archive photographs and casts made in Berlin.

German :

Entdecken Sie die Früchte eines einmonatigen Aufenthalts zwischen Die und Berlin! Petra Spielhagen präsentiert ihre Fotografien der vom Menschen manipulierten Natur, Nina Maller teilt Montagen von Archivfotografien und Abgüsse, die in Berlin entstanden sind.

Italiano :

Venite a scoprire i frutti di un mese di residenza incrociata tra Die e Berlino! Petra Spielhagen presenta le sue fotografie della natura manipolata dall’uomo, mentre Nina Maller condivide montaggi di fotografie d’archivio e calchi realizzati a Berlino.

Espanol :

Venga a descubrir los frutos de un mes de residencia cruzada entre Die y Berlín Petra Spielhagen presenta sus fotografías de la naturaleza manipulada por el hombre, mientras que Nina Maller comparte montajes de fotografías de archivo y moldes realizados en Berlín.

