Doubout ! Libre et debout Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 20:30 –

Gratuit : non 3 € à 6 € Tout public

Documentaire de Harry Eliezer (France-2025) 1h36 Comment peut-on rester humain si l’on ignore l’histoire qui nous fonde ? Harry est né à Paris dans les années 70. Pour lui, les Antilles, terre natale de ses parents, c’était l’été. Aux yeux de tous, là-bas, il n’était qu’un “vacancier”.Parce que son identité est une énigme pour lui-même, Harry, devenu cinéaste, éprouve la nécessité de s’immerger dans la société antillaise. Au gré de ses rencontres, Harry découvre qu’il n’est pas le seul à ressentir – dans sa vie de tous les jours – les répercussions d’une histoire pourtant vieille d’environ 300 ans. « Doubout ! Libre et debout » dessine une forme de résistance, un appel à chacun d’entre nous à redevenir humain. Projection suivie d’un échange avec Harry Eliezer, réalisateur, animé par l’Association Mémoire de l’Outre-Mer

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.lecinematographe.com/Doubout–Libre-et-debout_a10288.html



Afficher la carte du lieu Cinématographe (Le) et trouvez le meilleur itinéraire

