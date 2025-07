« Douce France » de Henri Landier (peinture) Château du Hameau Hauger Amfreville

« Douce France » de Henri Landier (peinture) Château du Hameau Hauger Amfreville vendredi 11 juillet 2025.

« Douce France » de Henri Landier (peinture)

Château du Hameau Hauger 1 Rue Oger Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-08-17 19:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Cette exposition est une ode à la mer, à l’été et aux vacances, mettant en avant les paysages et ambiances balnéaires à travers des aquarelles, gravures et peintures d’un graphisme fin, aux couleurs vives et légères .

Henri Landier, artiste de renommée internationale avec plus de 4 000 peintures et 2 000 gravures à son actif, dévoile ici sa vision de la France estivale. Fort de plus d’une centaine d’expositions en Europe, aux États-Unis et au Japon, il offre une œuvre foisonnante, à la fois poétique, lumineuse et pleine de vitalité.

Entrée libre.

+33 2 87 38 92 36

English : « Douce France » de Henri Landier (peinture)

This exhibition is an ode to the sea, to summer and to vacations, highlighting seaside landscapes and atmospheres through watercolours, engravings and paintings with fine graphics and bright, light colors.

Henri Landier, an internationally renowned artist with over 4,000 paintings and 2,000 engravings to his credit, unveils here his vision of summertime France. With over a hundred exhibitions to his credit in Europe, the United States and Japan, his work is full of poetry, light and vitality.

Free admission.

German : « Douce France » de Henri Landier (peinture)

Die Ausstellung ist eine Ode an das Meer, den Sommer und die Ferien. Sie stellt die Landschaften und Stimmungen am Meer in den Vordergrund, indem sie Aquarelle, Drucke und Gemälde mit einer feinen Grafik und lebhaften und leichten Farben zeigt.

Henri Landier, ein international bekannter Künstler mit mehr als 4000 Gemälden und 2000 Radierungen, enthüllt hier seine Vision des sommerlichen Frankreichs. Mit über 100 Ausstellungen in Europa, den USA und Japan zeigt er ein umfangreiches Werk, das poetisch, hell und voller Vitalität ist.

Freier Eintritt.

Italiano :

La mostra è un’ode al mare, all’estate e alle vacanze, che mette in risalto paesaggi e atmosfere balneari attraverso acquerelli, incisioni e dipinti dalla grafica raffinata e dai colori chiari e luminosi.

Henri Landier, artista di fama internazionale con oltre 4.000 dipinti e 2.000 incisioni, rivela qui la sua visione della Francia estiva. Con oltre cento mostre allestite in Europa, Stati Uniti e Giappone, il suo lavoro è pieno di poesia, luce e vitalità.

L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Esta exposición es una oda al mar, al verano y a las vacaciones, en la que se destacan los paisajes y las atmósferas marinas a través de acuarelas, grabados y pinturas de fino grafismo y colores vivos y claros.

Henri Landier, artista de renombre internacional con más de 4.000 cuadros y 2.000 grabados, revela aquí su visión de la Francia estival. Con más de cien exposiciones en Europa, Estados Unidos y Japón, su obra está llena de poesía, luz y vitalidad.

La entrada es gratuita.

