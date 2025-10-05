DOUCE NUIT DE NOËL À LA BOUGIE – EGLISE SAINT URBAIN – LA GARENNE COLOMBES La Garenne-Colombes

DOUCE NUIT DE NOËL À LA BOUGIE – EGLISE SAINT URBAIN – LA GARENNE COLOMBES La Garenne-Colombes jeudi 11 décembre 2025.

DOUCE NUIT DE NOËL À LA BOUGIE Début : 2025-12-11 à 20:30. Tarif : – euros.

ÉGLISE SAINT-URBAIN DE LA GARENNE-COLOMBES SACRÉE MUSIQUE PRÉSENTE :DOUCE NUIT DE NOËL À LA BOUGIEDurée du concert : 1h15Douce nuit de Noël aux chandellesAvec l’Ensemble Ô, 8 voix sublimes vous font revivre les Noëls d’hier et d’ailleurs dans un voyage musical à travers les siècles, les langues et les émotions. Des grands classiques à chanter ensemble, aux polyphonies du monde les plus émouvantes, vivez un moment saisissant au coeur du patrimoine.À la lueur de centaines de bougies donnant vie à un lieu centenaire, laissez-vous transporter par la Beauté dans un instant hors du temps.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

EGLISE SAINT URBAIN – LA GARENNE COLOMBES 1 PLACE DE LA LIBERTÉ 92250 La Garenne-Colombes 92