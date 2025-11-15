Douces heures pour elle Chambres d’hôtes Le Puits Sainte Claire Courçon
Douces heures pour elle
Chambres d’hôtes Le Puits Sainte Claire 17 grande rue Courçon Charente-Maritime
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 18:30:00
2025-11-15
Un après-midi de bien être et de douceur, seule ou accompagnée d’une amie pour prendre soin de soi.
Chambres d’hôtes Le Puits Sainte Claire 17 grande rue Courçon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 56 49 15 laure@lepuitssainteclaire.com
English :
An afternoon of pampering and relaxation, alone or with a friend.
German :
Ein Nachmittag voller Wohlbefinden und Sanftheit, allein oder in Begleitung einer Freundin, um sich um sich selbst zu kümmern.
Italiano :
Un pomeriggio di coccole e relax, da soli o in compagnia.
Espanol :
Una tarde de mimos y relajación, solo o con un amigo.
