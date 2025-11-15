Douces heures pour elle Chambres d’hôtes Le Puits Sainte Claire Courçon

Douces heures pour elle

Chambres d’hôtes Le Puits Sainte Claire 17 grande rue Courçon Charente-Maritime

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 18:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Un après-midi de bien être et de douceur, seule ou accompagnée d’une amie pour prendre soin de soi.

.

Chambres d’hôtes Le Puits Sainte Claire 17 grande rue Courçon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 56 49 15 laure@lepuitssainteclaire.com

English :

An afternoon of pampering and relaxation, alone or with a friend.

German :

Ein Nachmittag voller Wohlbefinden und Sanftheit, allein oder in Begleitung einer Freundin, um sich um sich selbst zu kümmern.

Italiano :

Un pomeriggio di coccole e relax, da soli o in compagnia.

Espanol :

Una tarde de mimos y relajación, solo o con un amigo.

L’événement Douces heures pour elle Courçon a été mis à jour le 2025-11-04 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin