Douces tentations: Atelier Pâtisserie & Bien-être 2 tagibeau, Route esse Lesterps

Douces tentations: Atelier Pâtisserie & Bien-être
2 tagibeau, Route esse 16420 Lesterps Charente
Tarif : 59 – 59 – EUR
par personne
Début : 2025-11-24 17:30:00
fin : 2025-11-24 23:00:00
2025-11-24
Atelier de pâtisserie animé par le Chef , Arnaud Géral, du Restaurant l’Estaminet & séance bien-être
2 tagibeau, Route esse 16420 Lesterps 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 13 78 95 villatagibao@gmail.com
English :
Pastry workshop led by Chef? arnaud Géral, from Restaurant l’Estaminet & wellness session
German :
Patisserie-Workshop unter der Leitung des Chefkochs? arnaud Géral vom Restaurant l’Estaminet & Wellness-Sitzung
Italiano :
Laboratorio di pasticceria guidato dallo Chef? arnaud Géral, del Ristorante l’Estaminet & sessione di benessere
Espanol :
Taller de pastelería dirigido por el Chef? arnaud Géral, del Restaurante l’Estaminet & sesión de bienestar
L’événement Douces tentations: Atelier Pâtisserie & Bien-être Lesterps a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Charente Limousine