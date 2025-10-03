Douceur végétale d’automne L’atelier des Chefs – Paris Penthièvre (8ème) Paris

Douceur végétale d’automne Vendredi 3 octobre, 10h30 L’atelier des Chefs – Paris Penthièvre (8ème) Paris

Prix préférentiel de 31 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 39 €).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T10:30:00 – 2025-10-03T11:30:00

Fin : 2025-10-03T10:30:00 – 2025-10-03T11:30:00

En 1h, cuisinez l’essentiel : un plat et une entrée ou un dessert, pour un moment de détente ô combien gourmand.

Au menu :

– Crème siphonnée de vitelotte, rouleau végétal noisette-mimolette

– Fricassée de légumes verts à la française

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/331154/douceur-vegetale-d-automne/

L'atelier des Chefs – Paris Penthièvre (8ème) 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France

