Digny

Douceurs Baroques

Digny Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Le théâtre du jeune Colombier vous propose une concert Baroque accompagné d’un petit moment de douceur.

Après le concert, il vous sera possible de déguster des biscuits ainsi que du thé. Entrée libre au chapeau.

Le théâtre du jeune Colombier vous propose une concert Baroque accompagné d’un petit moment de douceur.

Après le concert, il vous sera possible de déguster des biscuits ainsi que du thé. Entrée libre au chapeau. .

Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 84 96 62 63

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English :

The Théâtre du Jeune Colombier offers you a Baroque concert accompanied by a sweet treat.

After the concert, you’ll be able to enjoy cookies and tea. Free admission by hat.

L’événement Douceurs Baroques Digny a été mis à jour le 2026-04-14 par OTs DU PERCHE