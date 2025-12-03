Douceurs d’hiver à la chocolaterie La Mélusine Châtellerault

Douceurs d’hiver à la chocolaterie

La Mélusine 97 rue Bourbon Châtellerault Vienne

Venez à la rencontre d’Alexandre Burgault, maître chocolatier et artisan pâtissier, qui vous accueillera dans son atelier de la Mélusine afin de vous transmettre quelques-uns de ses secrets.

Grêlons de la Vienne, pâvés Bourbon, crottes de biques, vous saurez tout sur ces notes chocolatées proposées par cette institution de la rue Bourbon. Vous en goûterez même quelques-unes ! .

La Mélusine 97 rue Bourbon Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

