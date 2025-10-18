Douceurs épicées à partager Bibliotheque Municipale Auzances
Bibliotheque Municipale 5004D Rue Delaporte Auzances Creuse
Préparez en famille un dessert épicé venu d’ailleurs. Apportez-le à la Bibliothèque pour le faire découvrir aux autres participants.
Goûtez d’autres recettes !
Prévoir un contenant .
Bibliotheque Municipale 5004D Rue Delaporte Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 78 95 bibliotheque.auzances@orange.fr
