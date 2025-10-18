Douceurs épicées à partager Bibliotheque Municipale Auzances

Douceurs épicées à partager

Bibliotheque Municipale 5004D Rue Delaporte Auzances Creuse

Tarif : – –

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Préparez en famille un dessert épicé venu d’ailleurs. Apportez-le à la Bibliothèque pour le faire découvrir aux autres participants.

Goûtez d’autres recettes !

Prévoir un contenant .

Bibliotheque Municipale 5004D Rue Delaporte Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 78 95 bibliotheque.auzances@orange.fr

L’événement Douceurs épicées à partager Auzances a été mis à jour le 2025-10-10 par Marche et Combraille en Aquitaine