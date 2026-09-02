Informations pratiques

Rosis

DOUCH LE PLATEAU DU CAROUX FÊTE DU GÉOPARC

Douch Rosis Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Randonnée accessible au plus grand nombre à la découverte d’un socle géologique remarquable où découle une biodiversité incroyable, tourbière, forêt, landes d’altitude…

Parcours de 8,5 km et 250 m de dénivelé.

Inscription obligatoire.

Sommet emblématique de l’Ouest de l’Hérault, culminant à 1091 mètres, situé à l’extrémité est de la Montagne Noire, le Caroux est un incontournable de tous les amoureux de la nature et des grands espaces.

Une moment unique de découvrir la vallée de l’Orb et du Jaur avec des paysages à couper le souffle. Peut-être aurons-nous la chance de croiser le maître des lieux le mouflon implanté il y a 70 ans sur le massif.

Le lieu de rendez-vous sera donné après l’inscription.

Animation organisée dans le cadre de la fête du Géoparc. .

Douch Rosis 34610 Hérault Occitanie +33 6 89 78 71 02

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English :

A hike accessible to as many people as possible, exploring a remarkable geological foundation that supports incredible biodiversity—peat bogs, forests, high-altitude heathlands, and more…

The trail is 8.5 km long with 250 m of elevation gain.

Registration is required.

L’événement DOUCH LE PLATEAU DU CAROUX FÊTE DU GÉOPARC Rosis a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34