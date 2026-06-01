Douche à paillettes – ASBL Evolplay, Maison Folie Moulins, Lille

Douche à paillettes – ASBL Evolplay Samedi 6 juin, 16h00, 19h00 Maison Folie Moulins Nord

Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Une installation festive à énergie humaine et à paillettes ! Partagez une expérience cycliste insolite : un dance floor sur roues où les lumières virevoltent de partout !

Une expérience d’autonomie collective. Les cyclistes se lancent… le dance floor s’ambiance sur le funky sound, les lights s’affolent. Au dedans, au dehors, c’est la boîte de nuit …dans la cabine les paillettes virevoltent … on y entre comme on est… et c’est nimbé de fragments de lumières qu’on en sort.

Teaser : https://vimeo.com/1008433242?fl=pl&fe=vl

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026 organisé par la Ville de Lille, du 05 au 07 juin 2026.

Gratuit

À partir de 6 ans

Durée 1 h 30

Samedi 06 juin, 16 h & 19 h

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins [{« data »: {« author »: « Espaces cyclophones », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Douche u00e0 Paillettes – Chalon Dans la Rue 2024 », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1925471680-17810e1599a58396ce3caf18fcd7cc1328a09c4d8399cf4ed9ef936b53fd78c9-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/1008433242 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/user226758578 », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

Dans un espace dédié à des deux roues tout à fait loufoques et aux usages détournés, venez pédaler pour créer des sons improbables grâce à une ingénieuse mécanique !

Compagnie Les Cyclophones