Doudou à poney Saint-Julien-Chapteuil

Doudou à poney Saint-Julien-Chapteuil lundi 7 juillet 2025.

Doudou à poney

Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : Vendredi 2025-07-07

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-07

Les petits cavaliers de 2 à 4 ans découvrent, pansent et préparent les poneys avant de s’initier à la pratique de l’équitation en compagnie de « Doudou ». Chaque cavalier repartira avec son baptême.

Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr

English :

Little riders aged 2 to 4 discover, groom and prepare the ponies before learning to ride with « Doudou ». Each rider leaves with his or her own baptism.

German :

Kleine Reiter von 2 bis 4 Jahren entdecken, putzen und bereiten die Ponys vor, bevor sie in Begleitung von « Doudou » in die Praxis des Reitens eingeführt werden. Jeder Reiter geht mit seiner Taufe nach Hause.

Italiano :

I piccoli cavalieri dai 2 ai 4 anni scoprono, strigliano e preparano i pony prima di imparare a cavalcare con « Doudou ». Ogni cavaliere partirà con la sua prima cavalcata.

Espanol :

Los pequeños jinetes de 2 a 4 años descubren, acicalan y preparan a los ponis antes de aprender a montar con « Doudou ». Cada jinete se irá con su primera monta.

