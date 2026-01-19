Doudou et racontines Médiathèque Donville-les-Bains

Doudou et racontines

Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 10:00:00

fin : 2026-02-12 10:30:00

Date(s) :

2026-02-12

Une heure du conte pour les tout-petits (0-3 ans).

2 séances 10h00 et 11h00.

Ouvert à tous Gratuit Réservation obligatoire au 02 33 51 79 31. .

Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 a.lemetayer@donville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Doudou et racontines

L’événement Doudou et racontines Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Granville Terre et Mer