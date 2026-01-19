Doudou et racontines Médiathèque Donville-les-Bains
Doudou et racontines
Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche
Début : 2026-02-12 10:00:00
fin : 2026-02-12 10:30:00
2026-02-12
Une heure du conte pour les tout-petits (0-3 ans).
2 séances 10h00 et 11h00.
Ouvert à tous Gratuit Réservation obligatoire au 02 33 51 79 31. .
