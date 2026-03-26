Doudou et racontines Médiathèque Donville-les-Bains
Doudou et racontines Médiathèque Donville-les-Bains jeudi 9 avril 2026.
Doudou et racontines
Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 11:00:00
fin : 2026-04-09 11:45:00
Date(s) :
2026-04-09
Heure du conte pour les tout-petits (0-3 ans)
2 séances 10h et 11h
réservations conseillées au 02 33 51 79 31 .
Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 a.lemetayer@donville.fr
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English : Doudou et racontines
L’événement Doudou et racontines Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Granville Terre et Mer
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