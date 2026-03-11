Doudou se fait tirer le portrait Médiathèque Cussac
Doudou se fait tirer le portrait
Médiathèque 8 Rue de Saint-Mathieu Cussac Haute-Vienne
Viens rencontrer l’illustratrice Écho Chromatique et repars avec une aquarelle de ton doudou préféré !
Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance. .
Médiathèque 8 Rue de Saint-Mathieu Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 44 34
