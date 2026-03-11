Doudou se fait tirer le portrait Médiathèque Cussac

Doudou se fait tirer le portrait

Médiathèque 8 Rue de Saint-Mathieu Cussac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Viens rencontrer l’illustratrice Écho Chromatique et repars avec une aquarelle de ton doudou préféré !

Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance. .

Médiathèque 8 Rue de Saint-Mathieu Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 44 34

English : Doudou se fait tirer le portrait

