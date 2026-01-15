Doudoune party, à La Canopée Serres-Castet

Doudoune party, à La Canopée

448Rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Venez pour faire la fête, pour vous régaler ou encore mieux faire les deux !

Dress code après-ski !

C’est au rooftop de La Canopée, puis on descend en mode boiler room à l’intérieur pour la suite !

19h/2h Dj Set ! House, Funk, Disco on va passer sur tout ce que vous aimez ! Danseuses, cadeaux, ambiance après-ski en mode folie douce! To schusss !

Sur réservation.

PS pour ceux qui ne connaissent pas encore, oui oui, c’est bien une soirée en tenue de ski, sur le toit ! .

448Rue de Bielle Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 36 17 17 contact@lacanopee-serrescastet.com

