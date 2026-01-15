Doudoune party, à La Canopée Serres-Castet
Doudoune party, à La Canopée Serres-Castet samedi 24 janvier 2026.
Doudoune party, à La Canopée
448Rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Venez pour faire la fête, pour vous régaler ou encore mieux faire les deux !
Dress code après-ski !
C’est au rooftop de La Canopée, puis on descend en mode boiler room à l’intérieur pour la suite !
19h/2h Dj Set ! House, Funk, Disco on va passer sur tout ce que vous aimez ! Danseuses, cadeaux, ambiance après-ski en mode folie douce! To schusss !
Sur réservation.
PS pour ceux qui ne connaissent pas encore, oui oui, c’est bien une soirée en tenue de ski, sur le toit ! .
448Rue de Bielle Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 36 17 17 contact@lacanopee-serrescastet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Doudoune party, à La Canopée
L’événement Doudoune party, à La Canopée Serres-Castet a été mis à jour le 2026-01-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran