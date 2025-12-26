Doudous lecteurs Petits pas dans la neige, Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Doudous lecteurs Petits pas dans la neige

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Un moment de partage parents/enfants autour d’histoires de comptines et de jeux de doigts sur l’hiver, la neige et le froid pour les tout-petits.

Par Les Petites histoires d’Alice .

enfants de 6 mois à 3 ans, sur inscription.

RDV à 10h30 (durée 1h). .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Doudous lecteurs Petits pas dans la neige

L’événement Doudous lecteurs Petits pas dans la neige Ondres a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Seignanx