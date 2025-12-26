Doudous lecteurs Petits pas dans la neige, Ludo bibliothèque Ondres Ondres
Doudous lecteurs Petits pas dans la neige
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Un moment de partage parents/enfants autour d’histoires de comptines et de jeux de doigts sur l’hiver, la neige et le froid pour les tout-petits.
Par Les Petites histoires d’Alice .
enfants de 6 mois à 3 ans, sur inscription.
RDV à 10h30 (durée 1h). .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
