Doudous lecteurs Petits pas dans la neige, Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Gratuit

Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07

2026-02-07

Un moment de partage parents/enfants autour d’histoires de comptines et de jeux de doigts sur l’hiver, la neige et le froid pour les tout-petits.
Par Les Petites histoires d’Alice .
enfants de 6 mois à 3 ans, sur inscription.
RDV à 10h30 (durée 1h).   .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59  ludobibliotheque@ondres.fr

