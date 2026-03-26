Doudous lecteurs Plouf dans l’eau ! Ludo bibliothèque Ondres Ondres
Doudous lecteurs Plouf dans l’eau ! Ludo bibliothèque Ondres Ondres samedi 11 avril 2026.
Doudous lecteurs Plouf dans l’eau !
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Un moment de partage parents/enfants animé par les bibliothécaires autour d’histoires de comptines et de jeux de doigts pour les tout-petits.
Animé par les bibliothécaires.
RDV à 10h30. Durée 1h.
Enfants de 6 mois à 3 ans. .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Doudous lecteurs Plouf dans l’eau !
L’événement Doudous lecteurs Plouf dans l’eau ! Ondres a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Seignanx
À voir aussi à Ondres (Landes)
- Exposition Les 100 jours Ludo bibliothèque Ondres Ondres 2 avril 2026
- Oxmo Puccino Retour aux sources Salle Capranie Ondres 3 avril 2026
- OXMO PUCCINO – SALLE CAPRANIE Ondres 3 avril 2026
- Soirée cubaine Concert Papucho y su Manana Club + after Salle Capranie Ondres 4 avril 2026
- CONCERT PAPUCHO Y SU MANANA CLUB – SALLE CAPRANIE Ondres 4 avril 2026