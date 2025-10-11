Doudous lecteurs Raconte tapis « le loup qui voulait changer de couleur » Ludo Bibliothèque Ondres Ondres

Ludo Bibliothèque Ondres

Ce matin, Loup est de très méchante humeur. Tout en noir, il ne se trouve pas beau du tout. C’est décidé, il va changer de couleur ! Mais ce n’est pas aussi facile qu’il le croit…

Animé par les bibliothécaires.

Enfants de 1 à 5 ans, sur inscription au 05.59.45.23.59 ou par mail bibliotheque@ondres.fr

De 10h30 à 12h. .

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 bibliotheque@ondres.fr

