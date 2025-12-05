DOUE.E.S – DOUEES – LA PALENE Rouillac

DOUE.E.S – DOUEES Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Et si notre rapport à l’intelligence façonnait notre manière d’exister ? Sur scène, sept artistes incarnent nos doutes, nos contradictions, nos fulgurances et interrogent avec finesse les hiérarchies intellectuelles, les complexes invisibles, la diversité de nos façons de penser et de ressentir. La scénographie, immersive et organique, transforme le plateau en cerveau vivant : un espace mouvant, vibrant, où s’entrechoquent idées, émotions et souvenirs. Créé à La Palène après plusieurs résidences, Doué·e·s est l’aboutissement de plus de trois années de complicité entre nous et la compagnie. Son théâtre, militant, inclusif et profondément humain, explore ici l’intime pour mieux parler du collectif. Cette nouvelle création prolonge un travail engagé sur les injustices sociales et les mécanismes de domination, tout en offrant au public une traversée sensorielle de l’intime. Une expérience théâtrale à vivre comme un voyage intérieur.

LA PALENE 139 BOULEVARD D’ENCAMP 16170 Rouillac 16