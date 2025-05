Doué-la-Fontaine sur les traces des Guerres de Vendée – Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou, 29 mai 2025 07:00, Doué-en-Anjou.

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-05-29

fin : 2025-08-15

Visite théâtralisée qui vous emmènera sur les traces des Guerres de Vendée à Doué-la-Fontaine.

Lors des Guerres de Vendée, Doué la Fontaine accueillie une garnison républicaine, ce qui n’empêcha pas la ville d’être prise par l’armée vendéenne.

La ville accueillie également les prisonniers Vendéens.

Louis Peltier, médecin, vous emmènera sur les lieux qui servirent de prisons, la Place du Champ de Foire où fut installé la guillotine, vous racontera une bataille qui eut lieu à Doué la Fontaine, l’hôpital qui du se réorganiser suite à la Révolution, et certains personnages de l’époque.

La visite se conclura par la visite d’une cave en lien avec l’époque Révolutionnaire, ainsi qu’une dégustation de vin d’Anjou du domaine du Pont de Livier.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 29 mai 2025

Visite guidée le jeudi à 14h30.

Dimanche 8 juin 2025

Visite guidée le dimanche à 14h30.

Du vendredi 18 au samedi 19 juillet 2025

Visite guidée le vendredi à 14h30.

Vendredi 15 août 2025

Visite guidée le vendredi à 14h30. .

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 46 51 35 15 gorecki.alain@gmail.com

English :

A dramatized visit to Doué-la-Fontaine, following in the footsteps of the Vendée Wars.

German :

Theaterführung, die Sie auf die Spuren der Vendée-Kriege in Doué-la-Fontaine führt.

Italiano :

Partecipate a una visita drammatizzata e seguite le tracce delle guerre vandeane a Doué-la-Fontaine.

Espanol :

Haga una visita teatralizada y siga los pasos de las Guerras de Vendée en Doué-la-Fontaine.

