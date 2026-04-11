Doué sous tous ses angles Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Doué sous tous ses angles

Doué-la-Fontaine 15 rue d’Alger Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Jeu de piste ludique à Doué-en-Anjou pour découvrir le patrimoine de la ville à travers énigmes et photos d’archives.

Doué sous tous ses angles Jeu de piste à la découverte des secrets de la ville.

Dans le cadre de leur formation de chargé d’accueil touristique et de loisirs au CFPPA de Montreuil-Bellay, des apprenants organisent un jeu de piste original pour valoriser le patrimoine de Doué-en-Anjou.

À travers un parcours mêlant photos d’archives, énigmes et animations, les participants sont invités à découvrir la ville sous un nouvel angle, en famille ou entre amis.

Cette activité ludique et culturelle permet d’explorer l’histoire et les richesses locales tout en passant un moment convivial.

Cet événement est organisé en collaboration avec la mairie de Doué-en-Anjou et l’EPL Edgard Pisani de Montreuil-Bellay.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 11 avril 2026 de 14h à 17h. .

Doué-la-Fontaine 15 rue d’Alger Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 85 41 65 51 evenementcatl.2026@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun treasure hunt in Doué-en-Anjou to discover the town?s heritage through riddles and archive photos.

L’événement Doué sous tous ses angles Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME