Doulce Mémoire La Roulotte d’Arlequin Tours

Doulce Mémoire La Roulotte d’Arlequin

34 rue de la Scellerie Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 35 EUR

Début : Mardi 2026-03-17 20:00:00

fin : 2026-03-17 22:00:00

2026-03-17

30 ans de créations… et une histoire qui continue.

L’ensemble Doulce Mémoire réunira les artistes qui ont marqué son histoire pour un concert exceptionnel en hommage à son fondateur Denis Raisin Dadre.

A travers des rencontres inattendues et des extraits de ses créations emblématiques, cette soirée renouera avec l’esprit libre et inventif de Doulce Mémoire et ouvrira un nouveau chapitre de son histoire sous la direction artistique d’Elsa Frank et de Jérémie Papasergio. 20 .

34 rue de la Scellerie Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 13 28 contact@doulcememoire.com

30 years of creations? and a story that continues.

The Doulce Mémoire ensemble will be bringing together the artists who have marked its history for an exceptional concert in tribute to its founder Denis Raisin Dadre.

