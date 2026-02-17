Doulon A Table Maison de quartier de Doulon Nantes
dimanche 4 octobre 2026 · Maison de quartier de Doulon · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 12:00 – 18:00
Gratuit : oui 0€ Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Un pique-nique géant, sur de longues tablées pour partager, se rencontrer et faire vivre Doulon. Apportez votre pique-nique, vos couverts, votre bonne humeur et prenez place !Planchas à disposition, bar sur place, château gonflable, concerts et animations tout au long de la journée !Avec la participation artistique de :Mister Pink, Smokee Monkeys & Guacamole Mambo
Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr
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