Doulon Part En Live 25/26 – #1 Maison de Quartier de Doulon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-21 20:00 – 23:00

Gratuit : non 4 € Tout public

Chaque trimestre, la Maison de Quartier de Doulon propose aux musiciens et aux musiciennes qui utilisent ses locaux de répétition de co-organiser une soirée concert conviviale : Doulon Part En Live ! Au menu :? THEIA (Pop Douce)? FAUX CONTACT (Indie Rock)? STOP YOUR TRICKS (Rock Blues————————???? Bar, restauration & billetterie sur place???? Tram L1 – Arrêt « Landreau »???? Bus L12 & L87 – Arrêt « Colinière »

Maison de Quartier de Doulon Nantes 44300