Doulon Part En Live 25/26 – #2 Maison de Quartier de Doulon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 20:00 – 23:00

Gratuit : non 4 € Tout public

? Doulon Part En Live 2025/2026 – #2 ?Chaque trimestre, la Maison de Quartier propose aux musiciens et aux musiciennes qui utilisent ses locaux de répétition de co-organiser une soirée concert conviviale : Doulon Part En Live !Au menu :? THE PAYBACK (Rock 70’s) » The Payback, quatuor chant-basse-batterie-guitare, un pied dans le groove, un pied dans le rock 60’s/70’s, distille des compositions influencées par Led Zep, The Doors ou Black Sabbath. Solo fuzz, break acéré, basse suintante, voix endiablée, pour ravir les amateurs du rock des années 60/70. »https://soundcloud.com/thepayback44? THE TRUE BADERS (Hard-Rock) »The True Baders est un groupe de métal / hard rock fondé en 2022 par 5 musiciens qui avaient envie de jouer des morceaux qui tabassent et surtout de jouer pour les autres !Chaque membre du groupe apportant son pavé à l’édifice, il en résulte une set liste variée, allant de Judas Priest au Pixies, en passant par Seether, Volbeat ou encore Psychedelic Porn Crumpets. Cette diversité nous a également conduit à composer nos propre morceaux qui, on l’espère, vous plairont autant qu’à nous ! »? DINOSAUR BLACKOUT (Grunge Pop Progressif) »Dinosaur Blackout est un groupe de rock psyché aux teintes britpop et grunge mélangeants rythmes accrocheurs, mélodies planantes et rythmes éclectiques au sein d’un univers satirique, parfois loufoque. Sur scène, le groupe est prêt à vous emportez dans un voyage musical exaltant. »https://dinosaurblackout.bandcamp.com/https://www.instagram.com/dinosaurblackout/————————???? Vendredi 06/02/2026 – 20h???? Maison de Quartier Doulon, 44300 Nantes???? Bar, restauration & billetterie sur place???? Entrée : 4 €???? Tram L1 – Arrêt « Landreau »???? Bus L12 & L87 – Arrêt « Colinière »

Maison de Quartier de Doulon Nantes 44300



