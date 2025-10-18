Dourbie Formi 2025 (23.1 km Festival HOKA Les Templiers) Festival HOKA les Templiers Millau

Festival HOKA les Templiers Départ route de Millau Plage au pied du Domaine de St Estève Millau Aveyron

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Samedi 18 octobre 2025 à 7h10 et 7h35 (en 2 vagues) sur le site Archéologique de la Graufesenque

23.1 km 1229 m D+

CLIQUEZ ICI POUR TOUTES LES INFOS .

Festival HOKA les Templiers Départ route de Millau Plage au pied du Domaine de St Estève Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 820 20 22 52 inscriptions@templiersevents.com

L'événement Dourbie Formi 2025 (23.1 km Festival HOKA Les Templiers) Millau a été mis à jour le 2025-09-23