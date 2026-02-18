Doutes… Salle de la Bergerie Parc des Poètes Eyragues
Doutes… Salle de la Bergerie Parc des Poètes Eyragues samedi 7 mars 2026.
Samedi 7 mars 2026 à partir de 18h. Salle de la Bergerie Parc des Poètes Avenue Romain Rolland Eyragues Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07
Pièce de théatre Doutes… mise en scène Marc Bonzom
Le Centre Linguistique et Culturel vous propose la pièce de théatre ‘DOUTES..’ à la Salle de la Bergerie. Mise en scène par Marc Bonzom, avec Corinne Armand, Eric Bombrun et Martine Laflutte.
Verre de l’Amitié. .
Salle de la Bergerie Parc des Poètes Avenue Romain Rolland Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur clc.eyragues@gmail.com
English :
Play Doutes… directed by Marc Bonzom
L’événement Doutes… Eyragues a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence